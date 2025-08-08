Logo SportMediaset
Mercato

Lecce, rinforzo in attacco: arriva Sottil dalla Fiorentina

08 Ago 2025 - 19:45

Riccardo Sottil riparte dal Lecce. Dopo il rientro alla Fiorentina a termine del prestito al Milan, l'esterno offensivo è pronto a volare in Puglia alla coorte di Eusebio Di Francesco. Operazione chiusa in prestito secco oneroso da 500mila euro. 

