Lecce: no a 35 mln dello United per Dorgu

Il Lecce ha detto no a un'offerta di 30 milioni più 5 di bonus del Manchester United per Patrick Dorgu. "Abbiamo spiegato loro che la nostra volontà al momento è di mantenere inalterato l'organico tenendo tutti i big, Dorgu in particolare - ha detto a Sky Sport il presidente dei pugliesi Sticchi Damiani - Abbiamo fatto capire che per noi quest'anno è un appuntamento importante con la storia, potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati della loro offerta, la priorità per noi è il risultato sportivo".