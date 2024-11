Il Lecce ha esonerato Gotti e al suo posto in panchina sta per arrivare Giampaolo, ma il ds Pantaleo Corvino non vuole ancora ufficializzarne l'ingaggio. "Siamo venuti qui per parlare di un'altra situazione. Il nome lo potrei fare se abbiamo gli accordi firmati", ha detto il dirigente dei salentini durante la conferenza indetta per spiegare l'esonero di Gotti.