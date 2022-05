Le Parisien: "Mbappé rinnova con il Psg". La mamma smentisce: "Tutto falso"

BOTTA E RISPOSTA

Secondo il quotidiano francese l'attaccante avrebbe accettato l'offerta shock del club di Nasser Al-Khelaifi. Arriva la replica: "Nessun accordo"

"Rinnovo in vista tra Psg e Mbappé". A lanciare la clamorosa indiscrezione è 'Le Parisien', secondo cui l'attaccante francese avrebbe accettato l'offerta shock del club per restare oltre la scadenza dell'attuale contratto a giugno e allontanare le sirene del Real Madrid: contratto biennale con opzione per un altro anno con stipendio da 50 milioni di euro netti a stagione e un 'premio fedeltà' di 100 milioni di euro al momento della firma. Pronta è arriva la smentita della mamma di Mbappé, Fayza Lamary. "È completamente falso che Kylian ha rinnovato", ha detto in esclusiva a Marca. Getty Images

Poi ancora Fayza Lamary in un tweet: "Non c'è alcun accordo di principio con il Paris Saint-Germain (o qualsiasi altro club). Le discussioni sul futuro di Kylian continuano in un clima di grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti". Nei giorni scorsi la madre di Mbappé avrebbe incontrato a Doha il presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi e secondo il The Telegraph, il colloquio sarebbe stato abbastanza positivo, tanto da far ipotizzare un rinnovo del giocatore con il club francese. Ora arrivano le sue parole che smentiscono che il figlio abbia preso una decisione sul futuro. Sarà Real o Psg? La domanda non ha ancora risposta.

