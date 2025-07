In casa Lazio si pianificano le prossime mosse sul mercato anche in uscita. Stando al Corriere dello Sport, nei prossimi giorni Maurizio Sarri dovrà infatti decidere chi tenere in rosa tra Noslin e Cancellieri per il ruolo di esterno offensivo. Con Zaccagni, Isaksen e Pedro certi della permanenza, solo uno dei due rimarrà a Formello.