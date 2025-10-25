Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, vertice Sarri-Lotito: si è parlato anche di mercato: i nomi

25 Ott 2025 - 10:03
Lorenzo Insigne © Getty Images

La Lazio di Maurizio Sarri sta cercando di mantenere la rotta fino alla riapertura del calciomercato di gennaio, un momento cruciale che potrebbe portare nuovi innesti per risollevare lo spogliatoio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si è tenuto a Formello un incontro chiarificatore tra il tecnico Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito. Il vertice, a cui ha preso parte anche il direttore sportivo Fabiani, si è reso necessario dopo le prime partite stagionali, periodo in cui Sarri ha espresso critiche aperte verso la dirigenza, alimentando ulteriormente le tensioni tra la tifoseria e il presidente.

L'obiettivo del confronto era fare chiarezza su rapporti, idee, obiettivi e, in particolare, sulle strategie per il mercato invernale. È stato ribadito che Maurizio Sarri non intende lasciare la Lazio, una posizione che ha incontrato il favore dei tifosi, nonostante le precedenti voci di dimissioni.

Durante il vertice, il tema del calciomercato Lazio è stato centrale. L'allenatore ha sottolineato l'esigenza di rinforzare la rosa con l'arrivo di almeno un esterno e un'ala offensiva. Sarri ha indicato in Lorenzo Insigne e Ivan Ilic i profili ideali per la sua squadra. La società, pur non bocciando le richieste, ha evidenziato la necessità di finanziare gli acquisti con delle cessioni, inserendo i nomi di Belahyane e Noslin tra i possibili partenti.

