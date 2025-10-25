Lazio, vertice Sarri-Lotito: si è parlato anche di mercato: i nomi

La Lazio di Maurizio Sarri sta cercando di mantenere la rotta fino alla riapertura del calciomercato di gennaio, un momento cruciale che potrebbe portare nuovi innesti per risollevare lo spogliatoio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si è tenuto a Formello un incontro chiarificatore tra il tecnico Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito. Il vertice, a cui ha preso parte anche il direttore sportivo Fabiani, si è reso necessario dopo le prime partite stagionali, periodo in cui Sarri ha espresso critiche aperte verso la dirigenza, alimentando ulteriormente le tensioni tra la tifoseria e il presidente.