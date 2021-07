Lazio, Tare: "La squadra verrà rafforzata". Intanto cresce l'attesa per Sarri

MANOVRE BIANCOCELESTI

La dirigenza biancoceleste è al lavoro per i nuovi acquisti, ma con un occhio al bilancio

"Per i nuovi acquisti prima stiamo risolvendo i problemi che abbiamo, poi penso che la squadra verrà mano mano rinforzata con quelle che saranno le necessità". Chiede calma il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore dal 10 al 28 luglio. Nel frattempo, cresce l'attesa per la presentazione di Maurizio Sarri: "Domenica con il presidente decideremo se farla a Roma o ad Auronzo".

In ogni caso, seppur senza fretta, la squadra avrà gli innesti necessari a rafforzarla. Lo assicura Tare che ha tutta l'intenzione di alimentare il grande entusiasmo che si respira tra i tifosi in vista dell'inizio della nuova stagione. Un entusiasmo in buona parte provocato dalle grandi speranze che i supporters biancocelesti affidano al nuovo tecnico, Maurizio Sarri. C'è molta curiosità per il modo in cui la dirigenza costruirà la squadra giusta da affidare al tecnico toscano.

Prima però Lotito e i suoi collaboratori dovranno risolvere "i problemi" del passato. Il riferimento di Tare potrebbe essere all'indice di liquidità, che ha condizionato molto le ultime finestre di calciomercato della Lazio e che anche quest'anno potrebbe limitare, almeno inizialmente, il potere d'acquisto del club biancoceleste, problema tra l'altro condiviso con gli altri club dopo un anno fortemente condizionato dal Covid. Prima dovranno quindi arrivare le cessioni, poi si potrà procedere con gli acquisti. Un refrain a cui i tifosi laziali sono tutto sommato abituati, ma che negli anni ha sempre portato ala costruzione di una rosa competitiva con cui affrontare il campionato.

Intanto, a Formello si pensa ad organizzare la presentazione ufficiale di Sarri a stampa e tifosi. Tare e Lotito si sentiranno entro la fine della settimana per decidere dove svolgerla. Il raduno dei biancocelesti è in programma per il 7 luglio, la prima amichevole per il 17 luglio contro l'Auronzo. La nuova stagione è ormai alle porte.