Lazio, settimana decisiva per Romagnoli: i biancocelesti alzano l'offerta

Sono giorni caldi per quanto riguarda il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995, il cui contratto col Milan scade il 30 giugno, potrebbe presto diventare un giocatore della Lazio: il club biancoceleste ha alzato l'offerta rispetto ai 2,5 milioni a stagione proposti inizialmente e le parti si stanno avvicinando. La destinazione è gradita al giocatore e Maurizio Sarri lo ha individuato come primo obiettivo per rinforzare il reparto difensivo, che con tutta probabilità sarà presto orfano di Acerbi. Resta da trovare la quadra dal punto di vista economico, poi il tutto potrà essere messo nero su bianco.