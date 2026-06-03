Lazio, per l'attacco spunta l'idea Broja

In attesa dell'ufficialità, la nuova Lazio di Gennaro Gattuso inizia a prendere forma. Tra i reparti da rinforzare ci sarà sicuramente l'attacco e i biancocelesti stanno iniziando a sondare il mercato alla ricerca del nome giusto. Come riportato da La Repubblica, Armando Broja è un osservato speciale: il suo Burnley è retrocesso in Championship e l'albanese potrebbe dunque decidere di cambiare aria. Gli inglesi chiedono 12 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi anche con la formula del prestito. Sullo sfondo c'è anche Sebastiano Esposito del Cagliari.