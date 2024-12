Reda Belahyane è il grande obiettivo per il centrocampo della Lazio in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club biancoceleste starebbe valutando anche delle alternative nel caso in cui il giocatore dell'Hellas Verona non dovesse arrivare e il nome più forte è quello di Valentin Atangana del Reims.