Lazio, ora è ufficiale: Gattuso è il nuovo allenatore

La notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex ct ha firmato un contratto biennale. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancocelesti: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".