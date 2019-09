Sergej Milinkovic-Savic a breve metterà la firma sul rinnovo di contratto fino al 2024 con la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista ha un accordo che prevede bonus molto importanti in caso di marcature e assist. Per ora il serbo non ha ancora segnato né messo a disposizione assist dall'inizio del campionato.