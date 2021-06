Lazio, Lotito: "Sarri? Trattativa aperta, non c'è ancora l'accordo"

VERSO LA FUMATA BIANCA

Oggi l'incontro con l'agente del tecnico toscano: arrivano segnali positivi

L'accordo non c'è ancora ma i segnali sembrano essere positivi. C'è insomma fiducia sul fatto che il prossimo tecnico della Lazio sarà Maurizio Sarri. L'incontro di giovedì sera non è stato risolutivo ma comunque importante: "La trattativa resta aperta - ha dichiarato il patron biancoceleste Claudio Lotito a Il Messaggero - vediamo che succederà ma al momento non c'è ancora l'accordo". Oggi è intanto in agenda un nuovo summit che coinvolgerà anche Ramadani, l'agente del tecnico: ul segnale è positivo perché potrebbe entrare nel vivo la trattativa dal punto di vista economico.

Nonostante non sia arrivata la classica fumata bianca, la strada è dunque tracciata e anche la distanza economica tra domanda (4 milioni) e offerta (3 più bonus) sembra sia stata praticamente appianata. Sarri è fortemente sponsorizzato da Tare, fondamentale per superare le ultime resistenze di Lotito, preoccupato dal rosso previsto in bilancio il 30 giugno, dalla mancata Champions e dalla spesa superiore al budget preventivato per allenatore e staff. Il presidente biancoceleste è comunque stuzzicato dall'idea di rispondere alla grande al confronto cittadino con la Roma, che ha scelto Mourinho.

La squadra non dovrebbe essere rivoluzionata, Sarri è convinto di poter passare dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-1-2 o al 4-3-3 con pochi ritocchi e anzi si parla già di un possibile primo colpo: Elseid Hysaj, fedelissimo dell'allenatore dai tempi di Empoli e in scadenza di contratto con il Napoli. Tuttosport ipotizza anche una prima lista di giocatori in uscita utili per fare un tesoretto da reinvestire sul mercato: Patric, Hoedt, Escalante, Cataldi, Fares e Muriqi non rientrerebbero nei piani dell’allenatore toscano e potrebbero, dunque, lasciare la Lazio in caso di un suo arrivo.