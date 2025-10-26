Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Lotito: "Mercato? Faremo tutto il necessario"

26 Ott 2025 - 21:09

Claudio Lotito ha confermato che la Lazio a gennaio si muoverà sul mercato dopo i problemi avuti in estate. "Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto, non c'è contrapposizione di ruoli perché tutti vogliono il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto quello di cui necessita. Ci è stato impedito d'estate, quello che è successo quest'anno con tutti questi infortuni non è mai successo. Capiamo il malumore della tifoseria, che si basa sulla passione. Quando non ci sono i risultati c'è tristezza e critica ma ci sono le condizioni per poterla superare. L'unione fa la forza. Se facciamo corpo unico tutti insieme arriveranno anche i risultati", ha detto il presidente biancoceleste a Dazn.

