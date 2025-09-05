Lazio, in programma un incontro con l'entourage di Insigne

Dopo l'estate con il mercato bloccato, la Lazio sta pianificando gli obiettivi per la sessione di gennaio e tra questi c'è Lorenzo Insigne, svincolato dopo l'esperienza a Toronto. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport questi giorni potrebbero essere decisivi: il presidente Lotito dovrebbe infatti incontrare l'entourage dell'attaccante nel fine settimana per discutere della durata del contratto e dell'ingaggio. Qualora si trovasse un accordo, Insigne potrebbe allenarsi in attesa di gennaio anche se non è da escludere una richiesta di tesseramento già nel mese di dicembre. Ancora molti, comunque, gli aspetti da discutere.