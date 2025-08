Nuova cessione in casa Ternana. Poche ore fa è arrivato il comunicato del club umbro: "La Ternana Calcio comunica di aver ceduto alla S.S. Arezzo le prestazioni sportive del calciatore Pietro Cianci - si legge -. L’attaccante pugliese, 13 reti e 6 assist nell’unica stagione in rossoverde, si trasferisce in amaranto a titolo definitivo".