City, rinnovo faraonico per Rodri: si teme l'assalto del Real

Il City non ha intenzione di fare a meno di Rodri. Nell'ultima stagione l'importanza dello spagnolo negli equilibri della squadra di Guardiola è emersa in modo evidente: da quando Rodri si è fermato per la rottura del legamento crociato, il City ha iniziato ad andare a picco. Per questo, con un contratto in scadenza tra due anni, nel 2027, gli inglesi vorrebbero blindare il Pallone d'Oro prima di arrivare a una stagione dal termine dell'accordo: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, presto sul tavolo del play ci sarà una ricchissima offerta di rinnovo fino al 2029. Rodri diventerebbe il secondo più pagato della rosa dei Citizens, alle spalle soltanto di Haaland. Il City ha fretta di chiudere questo accordo anche perché, negli ultimi mesi, le voci di un interessamento del Real Madrid su Rodri si sono fatte via via più insistenti: i vertici madridisti ritengono che lo spagnolo sia il perfetto erede di Toni Kroos, figura che oggi manca nei centrocampisti a disposizione di Xabi Alonso.