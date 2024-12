Lazio, Gila: "Ho delle ambizioni. Se ci saranno offerte, le valuterò"

Mario Gila sembra trovarsi a proprio agio nella Lazio attualmente, tuttavia non esclude un possibile addio in futuro. Come spiegato in un'intervista a Relevo, il difensore biancoceleste è aperto a nuove esperienze: "Sono molto felice. Dall’anno scorso ho iniziato a giocare a metà stagione e tutto sta andando molto bene. Per un giocatore essere una figura speciale è molto importante. In questo momento sono felice di essere qui. Dopo, qualsiasi cosa accada, sono pronto ad ascoltare tutto. Ho delle ambizioni e se ci saranno delle opzioni, le ascolterò e le valuterò. Ma sono molto felice qui, la squadra mi stima, va tenuto in considerazione".