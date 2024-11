L'infortunio di Gaetano Castrovilli è una brutta tegola per la Lazio che a gennaio potrebbe esser costretta a tornare sul mercato. Se è vero che si valuta il reintegro in gruppo di Jean-Daniel Akpa-Akpro e Elseid Hysaj, come riportato da Calciomercato.com il club di Claudio Lotito potrebbe pensare a un sostituto e fra i nomi più in vista ci sono quelli di Michael Folorunsho del Napoli e Reda Belahyane dell'Hellas Verona.