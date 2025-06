Angelo Fabiani, ds della Lazio, è intervenuto sulle colonne di Laziosiamonoi.it focalizzandosi anche sulla prossima stagione: "Sarri partirà in ritiro con una squadra che non è stata toccata, può valutare nel complesso tutti, può vederla all’opera nelle partite che contano - le sue parole -. Poi se a gennaio c’è da fare due, tre, quattro innesti sulla scorta delle indicazioni dell’allenatore, la società li farà per dare continuità al nostro programma triennale".