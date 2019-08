La Lazio è al lavoro per rinnovare il contratto a Felipe Caicedo. L’attaccante biancoceleste va in scadenza il prossimo giugno e il club del patron Lotito vuole trattenerlo nella Capitale. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore guadagna 1,7 milioni di euro e ne chiederebbe 2,3 con la società che vorrebbe offrirne al massimo 2.