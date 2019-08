Quasi fatta per il passaggio di Diego Laxalt dal Milan all'Atalanta. In mattinata c'è stato l'incontro tra gli agenti del giocatore e il club bergamasco con intesa trovata per un quinquennale. Ora i procuratori si recheranno nella sede rossonera per formalizzare l'accordo: la formula sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 14 milioni.