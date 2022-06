Lautaro: "Resto all'Inter? Sì, sì, sì: ho grande voglia di restare"

INTER

Il Toro ai media argentini: "Le voci sul mio futuro? A me non è stato detto nulla"

E' stata la sua stagione più prolifica, chiusa in crescendo. Lautaro sta bene all'Inter, ha rinnovato il suo legame con il club nerazzurro, non ha in mente altro. A questo si aggiunga poi la possibilità di un ritorno di Lukaku e l'approdo probabile di Dybala: il Toro aspetta solo di tornare a lottare per lo scudetto perduto. Eppure tanti sono i rumors sul suo futuro, voci che lo indicano come un sacrificabile sull'altare delle difficoltà finanziarie di Suning. Voci che il club ha sinora sempre bollato come illazioni e che da parte sua Lautaro ha voluto commentare nel post partita di Italia-Argentina con una presa di posizione perentoria: “Se resto all’Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’Inter. Per ora a me non è stato comunicato niente e io voglio continuare all’Inter”.

Nulla gli stato comunicato semplicemente perché l'Inter non ha nulla da comunicare. Il club non intende vendere Lautaro, altra cosa è ascoltare eventuali richieste che dovessero arrivare (esattamente come qualsiasi altro club italiano di fronte a qualsiasi offerta importante per un proprio giocatore). Ma nessuna offerta è sinora arrivata e solo una cifra monstre potrebbe far cambiare i piani interisti. Ma questo è un altro discorso. Lautaro vuole l'Inter e l'Inter vuole Lautaro. Ad oggi questa è la realtà. Altra cosa i rumors...