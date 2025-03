Lautaro: "Dopo il primo scudetto tante offerte per lasciare l'Inter"

"In arte Lautaro", questo il nome per lo speciale prodotto da Inter Media House incentrato sul Toro. Il capitano nerazzurro nel corso del documentario ripercorre le tappe della sua storia a Milano regalando anche alcune indiscrezioni di mercato, come le offerte arrivate dopo lo scudetto vinto con Conte nel 2021: "A fine anno arrivarono tante offerte ma io non ho mai avuto intenzione di lasciare il club e Milano, dove la mia famiglia si è trovata bene dal primo momento. Io nelle mie scelte sportive metto sempre il progetto in primo piano: in quel momento sapevo che l'Inter aveva un gran progetto. E infatti dopo quel trofeo ne arrivarono altri..."