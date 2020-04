Lautaro-Barcellona? L'Inter chiede Griezmann e tratta Vidal

Volete Lautaro? E allora dateci Griezmann! Il Barcellona insiste per portare in blaugrana l'attaccante dell'Inter. Dal canto suo il club nerazzurro, che non vuole privarsi di un giocatore importante per il presente e in chiave futura, arriva a 'provocare' gli spagnoli. Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', il nome del francese, arrivato un anno fa a Barcellona dall'Atletico Madrid con il pagamento di 120 milioni di clausola rescissoria, non è mai uscito come possibile contropartita tecnica per 'ammortizzare' i 111 milioni necessari per avere il 'Toro'. Ecco allora la pazza idea di uno scambio tra i due attaccanti: un'operazione complicata, tenuto conto anche della volontà di Lautaro Martinez di restare all'Inter nonostante la voglia di giocare al fianco di Messi, con il grosso ostacolo rappresentato dall'ingaggio di Griezmann, che attualmente è di 17 milioni.