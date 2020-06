Lautaro-Barça trattativa in stallo. Ma lui insiste per andare da Messi

Secondo "Sport" Lautaro Martinez starebbe facendo pressioni al suo club per poter realizzare il sogno di giocare nel Barcellona accanto a Leo Messi, tanto che sarebbe disposto, per smuovere le acque di una trattativa in stallo, a chiedere pubblicamente la sua cessione. Un trasferimento che sembrava ormai cosa fatta fino a poche settimane fa, dopo l'accordo di cinque anni tra il giocatore e il Barça. Il problema, che ora sembra quasi insormontabile, è la parte cash richiesta dall'Inter.