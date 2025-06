La Juventus prepara la doppietta David-Sancho per l'attacco

Doppio colpo in vista per la Juventus. In attesa di capire quale sarà il destino di Dusan Vlahovic, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare il reparto offensivo con due giocatori di peso. Il primo, è risaputo, risponde al nome di Jonathan David. Il canadese sembra essere decisamente più vicino a Torino, visto che a fine mese si svincolerà dal Lille e ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia. La Juve gli ha offerto un contratto di 3-4 anni da 6 milioni di euro a stagione più bonus e David si è già detto pronto ad accettare. A questo punto, però, bisogna trovare l'accordo con gli agenti del giocatore per quanto riguarda commissioni e bonus alla firma, ormai imprescindibili quando si parla di calciatori liberi sul mercato.