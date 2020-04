La Juve piomba su Thomas dell'Atletico Madrid

MANOVRE BIANCONERE

Un altro club club si iscrive alla lista dei pretendenti per Thomas dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Marca, infatti, la Juve sarebbe piombata sul centrocampista ghanese, ancora lontano dal rinnovo con il club spagnolo. Il giocatore è in scadenza nel 2023, ma il prolungamento con tanto di nuova clausola rescissoria non arriva. Una situazione che fa gola a molte squadre, fra cui anche Roma, Inter, Arsenal e Manchester United.

Statistiche alla mano, del resto, Thomas è tra i calciatori più utilizzati dal Cholo (2.859 minuti, dietro solo a Saul e Oblak), ma è anche tra quelli con un ingaggio più basso in rosa. Una condizione che continua ad alimentare le voci di mercato sul suo conto e che, ovviamente, ha attirato l'attenzione di tante squadre importanti a caccia di rinforzi in mediana. Juve compresa. Secondo quanto riporta Marca, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a dare l'assalto al ghanese pagando la clausola da 50 milioni per anticipare la concorrenza.