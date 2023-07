La Juve non disturba Lukaku: Big Rom si taglia l'ingaggio, l'Inter vuole chiudere

INTER

Per il belga non esistono altre ipotesi al di fuori di quella nerazzurra

© afp Prima le voci sul Milan, poi quelle sulla Juve: rumors che non spaventano l'Inter, manovre diversive che non toccano e smuovono la ferrea volontà di Lukaku. Gli unici veri sondaggi arrivati al Chelsea per Big Rom sono stati quelli provenienti dall'Arabia: il club londinese ha ascoltato le offerte dell'Al Hilal, il centravanti belga ha chiuso la porta. Meglio, l'ha sigillata. L'unica soluzione che prende in considerazione è quella nerazzurra: di tornare a Londra non ne ha la minima voglia, continua ancora a sperare e credere di poter raggiungere l'Inter già per il raduno del 13 luglio, se così non fosse comunque il prima possibile.

Vero è che la distanza tra i due club è ancora abbastanza ampia. L'Inter ha fatto sapere di voler procedere a un acquisto a titolo definitivo, Lukaku ci ha messo molto del suo per agevolare il lavoro di Marotta e Ausilio e si è pure mostrato disponibile a ridursi lo stipendio, tornando ai 7.5 milioni dell'epoca Conte. Romelu ha un contratto con il Chelsea che scade nel 2026. L’Inter sta pensando di proporgli un accordo di quattro anni, fino al 2027 per poter così spalmare l'ingaggio su più anni. Il costo del cartellino è il nodo da risolvere: il Chelsea si mantiene su una cifra di 45 milioni, i nerazzurri si sono spinti fino a 35 (5 di prestito oneroso e 30 per il riscatto obbligatorio. Insomma, balla ancora una bella cifra: compito dell'avvocato Ledure, uomo di fiducia di Big Rom, lavorare per avvicinare le posizioni. In Viale della Liberazione c'è fiducia che questo possa avvenire in tempi brevi. Di certo non sono le presunte mosse della Juve a spaventare.