La Juve ci riprova per Kean. Ma ora servono 50 milioni 

Come abbiamo già avuto modo di scrivere la scorsa settimana, in attesa di conoscere il futuro di Ronaldo e con Dybala e Morata in partenza, la Juventus ha già individuato due nomi per l'attacco della prossima stagione: Milik e Kean. L'assalto all'attaccante del Psg, ma di proprietà dell'Everton, era già iniziato nello scorso mercato estivo senza però trovare una soluzione positiva per i bianconeri. Ora è diventato l'obiettivo numero uno.