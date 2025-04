La Juve cerca un terzino: piacciono De Cuyper e Tavares

Anche la Juevntus si aggiunge alla lista dei club interessati a Maxim De Cuyper. Il terzino sinistro classe 2000 del Bruges piace a tantissimi club in Europa alla ricerca di un esterno futuribile ma già di sicuro affidamento. Il belga in questa stagione ha giocato, ben figurando, anche 12 partite in Champions League. Prestazioni che l'hanno fatto finire sul taccuino di molti altri club, italiani ed europei. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i bianconeri lo seguono con attenzione, ma vincere la folta concorrenza non sarà semplice. L'alternativa all'esterno del Bruges potrebbe essere Nuno Tavares: il portoghese però non convince per l'elevato costo dell'operazione e per i tanti problemi fisici che hanno caratterizzato l'annata del terzino della Lazio.