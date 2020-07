La bomba di Rivaldo: "Molti agenti sognano la coppia Cr7-Messi alla Juve"

Tutto nasce dalle voci che parlano del malcontento di Leo Messi. La sospensione delle trattative per il rinnovo del contratto, la suggestione di provare un ambiente diverso, l'idea di poter riabbracciare il suo maestro Guardiola al City o di chiudere la carriera nella squadra del suo cuore, il Newell's Old Boys, stanno scatenando i media di tutto il mondo. Poi arriva la suggestione di un ex blaugrana, Rivaldo, che dichiara: "Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus".