L'Inter stringe per Tomás Pérez, centrocampista classe 2005 del Newell's. Il club argentino ha già una offerta sul tavolo da parte dei nerazzurri:secondo i media argentini in queste ore il presidente dei rossoneri è a Milano per chiudere la trattativa. Il ds Ausilio potrebbe ingaggiare subito il 19enne per poi girarlo in prestito a un club della nostra Serie A.