L'Inter saluta Sommer con una lunga lettera: "Ci hai fatto sognare col Barcellona, grazie di tutto"

30 Giu 2026 - 10:34
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Dopo tre stagioni Yann Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti con i nerazzurri e non solo: "Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Yann Sommer, avere la sua prestazione in Inter-Barcellona come primo, meraviglioso flashback - si legge -. Sarà facile chiudere gli occhi e rivivere quell’attimo in cui San Siro ha trattenuto il fiato, sul sinistro a giro di Lamine Yamal nel secondo tempo supplementare. Sarà facile sorridere nel ricordare come Yann si sia disteso, volando come un supereroe per togliere la palla dall’angolino, facendo esplodere il Meazza come per un gol segnato. Un momento magico che ha sublimato un percorso di costanza, attributo fondamentale per chi di ruolo fa il portiere, per chi sa che le proprie responsabilità hanno un peso specifico differente da tutti gli altri. Yann ha abbracciato la responsabilità con la calma e la placidità sempre dipinte sul suo volto, trasmettendole alla sua difesa, alla squadra, allo stadio. Tre anni a difesa della porta nerazzurra, tre stagioni in cui i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate dell’Inter, in cui la sua classe con i piedi è stata perno fondamentale della costruzione del gioco nerazzurro. Ci ha stregato con i suoi riflessi, con quei voli plastici e istintivi che non scomponevano mai i capelli lunghi sempre in ordine".

E ancora: "Un ordine che fa parte del suo modo di essere, una precisione che ha dimostrato con la palla tra i piedi e nel modo in cui ha diretto la difesa: il suo impatto sul mondo Inter è stato subito quantificabile con numeri pazzeschi, che raccontano di 12 clean sheet nelle prime 17 partite giocate in Serie A. Ha messo il suo sigillo sulla Seconda Stella con parate decisive e fondamentali, dal match contro il Napoli al volo ad Empoli, dal riflesso su Retegui nel match casalingo contro il Genoa ai preziosi interventi contro la Roma, passando per il rigore parato a Nico Gonzalez a Firenze fino al derby di ritorno: una notte storica, in cui Yann ha vinto il suo primo Scudetto e vissuto l’amore incondizionato della Milano nerazzurra. Un amore che lo ha seguito ogni giorno, fino a toccare l’apice nella partita contro il Barcellona: San Siro ai suoi piedi e nelle sue mani, il popolo interista pazzo di gioia dopo una prestazione leggendaria, entrata nei libri di storia. Una partita irreale del portiere svizzero, autore di parate da autentico campione. La prima, allucinante, su Eric Garcia: porta sguarnita, tifosi blaugrana già esultanti ed ecco, l'intervento da gatto. Poi tante parate, tante meraviglie, fino all'incredibile salvataggio al 9' del secondo tempo supplementare. Il sinistro di Yamal sembrava imprendibile, impossibile da parare. E invece. Invece la parata della storia, per salvare il risultato, ancora e ancora".

 "Questo è stato forse uno dei tratti più belli di Sommer: la capacità di alternare l’ordinario e lo straordinario mantenendo sempre la sua costanza, la sua calma, la sua forza di volontà. Si è ripetuto nell’ultima stagione, quella del Double: 15 clean sheet in 33 presenze in campionato, chiudendo in modo indimenticabile tre anni in nerazzurro in cui ha conquistato due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. 139 presenze totali, mantenendo la porta inviolata in 66 occasioni: Yann Sommer ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter. Grazie, Yann: è stato bello vincere insieme!" conclude la nota dell'Inter protetta per 139 volte dal numero uno elvetico.

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