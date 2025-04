L'Inter cerca un centrale: la pista porta a Bologna

Si prospetta un'estate di grande cambiamenti in casa Inter. I nerazzurri sono una delle rose più "esperte" d'Italia e d'Europa e la nuova linea dettata da Oaktree prevede un ringiovanimento. Il ruolo in cui titolare e alternativa sono più avanti con l'età è probabilmente quello del difensore centrale: Acerbi e De Vrij stanno disputando un'ottima stagione, ma la carta d’identità recita, rispettivamente, 37 e 33 anni. Per questo è molto probabile che nel mercato di giugno la società interverrà anche in questo ruolo. Sono diversi i nomi in lista ma, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, dopo la trasferta di Bologna John Lucumì starebbe scalando le classifiche di preferenza. Il gigante colombiano ha annullato Correa e spesso anticipato Lautaro. In più, il classe '98 ha un contratto in scadenza nel 2026, ragione per cui si può pensare che il Bologna possa essere aperto a trattare sul prezzo del suo cartellino per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero tra 6 mesi.