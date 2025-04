L'Inter blinda il gioiellino Berenbruch

È uno dei protagonisti con la Primavera di Zanchetta, ma ha anche già esordito con i grandi di Simone Inzaghi: Thomas Berenbruch è considerato un gioiellino in casa Inter. Ragione per cui i vertici di viale della Liberazione hanno incluso anche il centrocampista classe 2005 nella campagna dei rinnovi che hanno coinvolto già alcuni giovanissimi nerazzurri come De Pieri, Spinaccè e Lavelli oltre a quello di Francesco Pio Esposito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Berenbruch ha messo la firma su un contratto fino al 2029.