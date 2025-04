L'ex ct della Spagna giovanile: "Jimenez profilo perfetto per il Real"

Julen Guerrero, ex allenatore della nazionale giovanile spagnola, ha parlato al quotidiano As del futuro della difesa del Real Madrid: "So che stanno cercando un terzino destro. A dire il vero, per me Alex Jimenez è il giocatore giusto per stile di gioco e caratteristiche. È veloce, forte in entrambe le fasi e ha il giusto temperamento nonostante abbia solo 19 anni: il futuro è dalla sua parte". Il laterale spagnolo è stato riscattato dal Milan per 5 milioni di euro ma nelle prossime due stagioni il Real potrà sfruttare una clausola di recompra.