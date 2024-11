De Bruyne e Salah, in scadenza nel 2025 rispettivamente con Manchester City e Liverpool, devono ancora decidere cosa fare del loro futuro. La loro permanenza è in dubbio, e così ecco che torna a farsi sotto il campionato sauditi. Gli arabi sarebbero pronti a garantirgli un elevato ingaggio con tanto di bonus alla firma, forti dello status di parametro zero dei due campioni.