L'Al Ittihad non molla Rodrigo Mora, ma il Porto vuole 70 milioni
26 Ago 2025 - 13:29
26 Ago 2025 - 13:29
Continua la trattativa tra Al Ittihad e Porto per il 18enne Rodrigo Mora, giovanissimo talento dei portoghesi per cui gli arabi hanno offerto ben 63 milioni di euro. Ma non bastano, il Porto ne vuole almeno 70 per chiudere l'affare.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)