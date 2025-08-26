Logo SportMediaset
Mercato

L'Al Ittihad non molla Rodrigo Mora, ma il Porto vuole 70 milioni

26 Ago 2025 - 13:29

Continua la trattativa tra Al Ittihad e Porto per il 18enne Rodrigo Mora, giovanissimo talento dei portoghesi per cui gli arabi hanno offerto ben 63 milioni di euro. Ma non bastano, il Porto ne vuole almeno 70 per chiudere l'affare. 

