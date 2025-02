Il club sauditi vogliono a tutti i costi aggiudicarsi Salah. Negli ultimi giorni, riferiscono dall'Inghilterra, l'Al Hilal avrebbe contattato il Liverpool per capire la situazione relativa all'egiziano, in scadenza con i Reds a fine stagione. Gli arabi in particolare, hanno sondato la possibilità di ingaggiare prima del prossimo 30 giugno l'ex Roma: al momento il club inglese è fiducioso in merito al possibile prolungamento.