L'AGENTE DI MAN: "PER ORA RESTA AL PARMA, SE ARRIVASSE IL BAYERN MONACO PERÒ ..."

Dennis Man è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione per il Parma, tuttavia potrebbe lasciare presto l'Emilia se arrivasse l'offerta giusta come spiegato dal suo agente Ioan Becali in un'intervista a Fanatik.ro.: "Il Parma si gioca la sua permanenza in Serie A e ha dato dei nuovi contratti sia a Mihaila che a Man. Come posso parlare di una cosa del genere quando non so se il Parma resterà in Serie A? Il Parma non accetterà nessuna offerta, finché non sarà salvo al 100%. Poi se il Parma funziona probabilmente contribuiscono anche i giocatori, no? Arriveranno le offerte al club. Probabilmente se si salvano, qualcuna la raccoglierò anch’io. Poi potremo parlare di alcune proposte future - ha sottolineato Becali -. Il Bayern sembra fantastico e nei miei sogni più ottimisti non penso nemmeno che una cosa del genere diventi realtà. Se ci fosse un po’ di verità la prossima estate, tanto meglio, ma fino alla prossima estate Man ha tutto il tempo per dimostrare quanto vale con la Nazionale e con la squadra di club. Quali opportunità migliori e più importanti si possono desiderare?".