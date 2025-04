L'agente di Lucumi: "Tanti top club sulle sue tracce"

"Non so se sia il momento migliore della sua carriera, perché in realtà è da tanto tempo che è a un livello altissimo. La scorsa stagione hanno raggiunto un traguardo storico e lui è stato una parte importante di quella squadra. In questa stagione ha mantenuto, e persino migliorato, quel livello. Cerca sempre di superarsi, di migliorare, e ha una mentalità eccezionale che si combina perfettamente con il suo stato di forma, forgiato nel corso delle stagioni grazie all’esperienza accumulata. Anche in nazionale è da tempo un elemento fondamentale, e per lui è una motivazione immensa poter indossare la maglia del suo paese". Simone Rondanini, procuratore di John Lucumí, ha parlato a TMW del difensore centrale del Bologna e anche del suo futuro, che potrebbe essere lontano dall'Emilia: "Ha un contratto in vigore con il Bologna. Il Mondiale è ancora lontano all’orizzonte e la cosa più importante adesso è raggiungere gli obiettivi che hanno davanti e sognare quella finale di Coppa. Poi si vedrà cosa succederà. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo, ma lui è concentrato sul vincere quel titolo con il Bologna".