L'agente di Lautaro: "Il rinnovo lo ha reso felice, ha sempre voluto solo l'Inter"

In un mercato che a consuntivo vede un attivo di circa 120 milioni di euro con una riduzione del monte ingaggi che si avvicina ai 25 milioni, la "messa in sicurezza" dei conti societari operata dagli ad Marotta e Antonello (così si è più volte espressa la dirigenza nerazzurra a fronte delle cessioni, su tutte, di Lukaku e Hakimi a cui hanno però fatto da controcanto gli arrivi di Dumfries, Calhanoglu, Correa e Dzeko) ha consentito di liberare risorse importanti per garantire rinnovi contrattuali importantissimi per l'Inter. Dopo quello di Bastoni (arrivato alla fine della scorsa stagione) l'accordo più importante è di certo quello con Lautaro Martinez che verrà comunicato ufficialmente a mercato estivo chiuso. Ma una sostanziale ufficializzazione è già arrivata da Alejandro Camaño, l'agente dell'attaccante argentino, intervistato in esclusiva per FcInterNews: "Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro". Parole chiare sul prolungamento contrattuale del giocatore simbolo delle prossime stagioni nerazzurre, l'attaccante per cui l'Inter ha detto no queste estate a proposte da 70/80 milioni provenienti dall'Inghilterra.