Gvidas Gineitis è stato uno dei protagonisti della vittoria del Torino sul Milan, motivo per cui sono diverse le squadre che l'hanno messo nel mirino. A confermarlo è stato il suo agente Dmitry Vinokurov in un'intervista a Sportitalia: "Ovviamente anche altri club tengono d’occhio la sua crescita, ma per ora Gvidas ha un contratto pluriennale con il Torino ed è completamente concentrato sui granata".