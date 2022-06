Kolarov dice addio al calcio giocato: "Pronto per la seconda vita"

L'ANNUNCIO

"Sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre". Farà l'osservatore e il direttore sportivo

Aleksandar Kolarov ha ufficialmente chiuso la sua carriera da calciatore. L'ex terzino di Lazio, Roma e Inter, giusto per citare alcune sue squadre, ha annunciato l'addio al campo all'età di 36 anni. "Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre", ha detto il serbo in una lettera all'Ansa.

Vedi anche Mercato Inter, vertice di cinque ore tra Zhang e Inzaghi per programmare il prossimo mercato

"Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo primo percorso della mia carriera, a partire da ogni mio compagno di squadra, dalla Federazione Serba e dalla nazionale del mio paese, che ho rappresentato sempre con grande orgoglio", ha proseguito Kolarov nella sua lettera. Oltre 100, infatti, le presenze in nazionale tra selezioni giovanili e prima squadra, due volte campione d'Inghilterra con il Manchester City, uno Scudetto con l'Inter nella stagione 20-21 e un trascorso calcistico importante nella Capitale prima con la Lazio, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa, e successivamente con la Roma.

Per questo "ringrazio le società, i presidenti, i dirigenti, gli allenatori, gli staff tecnici, i medici, i magazzinieri, i fisioterapisti e le persone che lavorano dietro le quinte nei Club dove ho giocato", si legge ancora. "Giungo al termine di questa fase della mia vita provando grande soddisfazione per quanto ottenuto: spero di aver dimostrato quotidianamente di averlo meritato dentro e fuori dal campo", ha concluso Kolarov.