Dal 2015 sulla panchina dei 'Reds', il contratto scadrà nel 2022, tuttavia Klopp non esclude di poter tornare un giorno a guidare una squadra tedesca. "Mi piacerebbe farlo: prima la Nazionale, poi il Bayern Monaco, poi di nuovo il Borussia Dortmund, quindi tornerei a Liverpool per sempre. Non ho idea di cosa accadrà, davvero non lo so - spiega l'allenatore campione d'Europa -. Spero che i prossimi due o tre anni continueranno allo stesso modo, poi deciderò. Anche il ritiro è una possibilità. Tutto è possibile".