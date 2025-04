Keylor Navas: "L'interesse del Barça? Sono vestito di bianco"

In vista della finale di Coppa del Re tra Real e Barcellona, Keylor Navas ha parlato ai microfoni di El Larguero svelando anche un retroscena di mercato: "La chiamata del Barça? Sono vestito di bianco, vedi. Il mio nome circolava, ma è sempre complicato. Hanno chiamato il mio agente. Uno prende le cose come sono e il calcio è un lavoro, nel mio caso l’ho vista come una cosa bella, il fatto che una squadra rivale mi considerasse un’opzione. È qualcosa di cui essere grati, l’ho preso come un complimento". E se avesse chiamato il Real? "Ci sarei andato a nuoto, se necessario".