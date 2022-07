Kessie sbarca a Barcellona, primo giorno in blaugrana

L'ACQUISTO

È iniziata l'avventura in Spagna: "Voglio fare bene come Yaya Touré"

Dopo l'ufficialità di ieri, Franck Kessie è volato in Spagna per iniziare la sua nuova avventura con il Barcellona. L'ex centrocampista del Milan, arrivato a parametro zero su espressa richiesta dell'allenatore Xavi, è sbarcato per prendere il primo contatto con il mondo blaugrana. Mercoledì mattina è prevista la firma sul contratto alle 11, mentre alle 12:15 terrà la sua prima conferenza stampa da giocatore dei catalani. Intanto all'aeroporto ha rilasciato una breve intervista alla tv del club: "È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice essere qui".

Orgoglio della chiamata dell'allenatore blaugrana: "Quando un grande allenatore come Xavi ti chiama, che è stato un grande giocatore, vedi che tutti i tuoi sforzi valgono la pena. Sono un giocatore che lavora sodo e dà tutto in campo per vincere titoli. Dove preferisco giocare? Il mister saprà mettermi nella posizione che più mi si addice per aiutare la squadra".

Un ex idolo del Barça: "Il mio idolo è Yaya Touré, un ivoriano come me. Ho giocato con lui in nazionale e voglio fare una carriera buona come la sua", ha dichiarato.

Vedi anche