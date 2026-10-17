Dall'esordio con Mihajlovic al trono di capocannoniere: chi è Antonio Raimondo

Dopo la tripletta al Sassuolo il classe 2004 era il ritratto della felicità, ma davanti ai microfoni ha comunque tenuto i piedi per terra: "I paragoni sono troppo grossi. Penso a dare il massimo partita per partita e a seguire il mister. Io sono arrivato qui dopo una stagione difficile e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato. Grazie ad Alvini sto facendo dei miglioramenti enormi, devo solo ringraziarlo." Poi il messaggio ai fantallenatori che hanno puntato su di lui: "Ringrazio per la fiducia chi mi ha scelto, all'inizio non penso che si aspettasse questo: è stato bravo e anche fortunato a prendermi".