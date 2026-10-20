Juve, avanti con Spalletti ma la fiducia è a tempo: il club chiede risposte

Il tracollo dello Stadium contro la Lazio (0-3) può aver segnato un prima e un dopo nell'avventura bianconera di Spalletti, che da ormai un anno lavora a Torino e raramente è riuscito a mostrare a pubblico e tifosi l'impronta che avrebbe voluto imprimere fin dall'inizio, quando si presentò dicendo di credere addirittura alla rimonta scudetto. Dodici mesi dopo, l'attuale mister ha fatto addirittura peggio di Igor Tudor come inizio in campionato: 11 punti contro 12.